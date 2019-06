Konto Kinsey Wolanski na Instagramie zhakowane. Nie ma do niego dostępu, zdjęcia zniknęły

Instagram Kinsey Wolanski został zhakowany. • Fot. YouTube / VitalyzdTv

redakcja naTemat

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o ona wbiegła w sobotni wieczór na boisko w trakcie finału Ligi Mistrzów i zrobiła… no jakby nie patrzeć, furorę. Kobieta bardzo szybko zyskała aż dwa miliony nowych obserwujących na Instagramie, ale długo się nimi nie nacieszyła. Konto należące do Kinsey Wolanski zostało bowiem zhakowane.Wolanski już wcześniej była znaną instagramerką, ale głównie w USA. Miała 300 tys. followersów, a jej "performance" w trakcie finału Ligi Mistrzów sprawił, że dorobiła się kolejnych… dwóch milionów obserujących.Kobieta raczej nie ma jednak powodów do zadowolenia. Jej konto obecnie nie jest dostępne. Jak wytłumaczyła sama Wolanski na Twitterze, konto zostało zhakowane. Instagramerka nie ma dostępu do swoich zdjęć, a jej profil wygląda – a właściwie nie wygląda – tak:Co dalej? Trudno powiedzieć – często jednak osobom zhakowanym z czasem udaje się odzyskać dostęp do konta dzięki pomocy technicznej.Przypomnijmy, że Wolanski wbiegła na boisko rzekomo po to, żeby rozreklamować kanał na YouTube jej chłopaka Witalija Zdorowieckija. Którego i tak już śledzi 10 mln osób. Sam finał wygrał Liverpool, który pokonał Tottenham 2:0