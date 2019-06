I już się zaczęło. 14-letnia Roksana Węgiel wyjawiła, czy ma czas na naukę

Roksana Węgiel przyznała, że nie ma czasu uczyć się. • Fot. Instagram / @roxie_wegiel

redakcja naTemat

M





a czternaście lat, ale od kiedy wygrała dziecięcą Eurowizję, nie jest już typową nastolatką. Zaczęły się koncerty, reklamy, sesje zdjęciowe. W rozmowie z "Faktem" Roksana Węgiel przyznała, że ma coraz mniej czasu na naukę.Węgiel przebiła się do świadomości Polaków dzięki wygranej w The Voice Kids w telewizyjnej "Dwójce". Później jednak wygrała 16. Konkurs Eurowizji dla Dzieci i się zaczęło – choćby jej teledysk do utworu "Anyone I Want to Be" w trzy tygodnie od premiery przebił liczbę dwóch milionów wyświetleń na YouTube.Wraz z popularnością pojawiło się coraz więcej zobowiązań zawodowych. 14-latka w rozmowie z "Faktem" przyznała teraz wprost: nie ma kiedy się uczyć. – Czasami jest teraz ciężko znaleźć czas na chodzenie do szkoły. Staram się zawsze brać książki do auta albo busa i uczę się tam, bo nie mam innego wyjścia – powiedziała Węgiel tabloidowi.Dodajmy, że 14-latka niedawno wywołała kontrowersje swoją nową piosenką "Lay Low" . Z utworu (a zwłaszcza z teledysku) wprost wylewa się seksualność.źródło: Fakt