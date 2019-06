Morawiecki dał pokaz w Gdańsku. Nagrało się, jak potraktował Aleksandrę Dulkiewicz

Mateusz Morawiecki zignorował Aleksandrę Dulkiewicz. Prezydent Gdańska zapraszała premiera do okrągłego stołu. • Fot. Twitter.com / @MaciejBk1

ateusz Morawiecki nie znalazł nawet minuty dla Aleksandry Dulkiewicz. Prezydent Gdańska próbowała zaprosić premiera do rozmowy przy okrągłym stole, jednak szef rządu kompletnie ją zignorował. Wszystko uwieczniono na nagraniu.Zrobiony na zamówienie okrągły stół stanął przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wszystko z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Specjalny mebel może być przestrzenią do warsztatów i debat nawet dla stu osób.Okazuje się, że nie wszyscy przy takim stole chcieliby zasiąść, co dobitnie swoim zachowaniem pokazał Mateusz Morawiecki . Premier już w poniedziałek pojawił się w Gdańsku, więc prezydent miasta skorzystała z okazji, by zaprosić premiera do rozmów. Szef rządu nie znalazł nawet chwili dla Aleksandry Dulkiewicz. Widać to na nagraniu, które opublikował na Twitterze Maciej Bąk, reporter Radia ZET.Po obejrzeniu materiału nie ma wątpliwości, że Morawiecki kompletnie zignorował Dulkiewicz. Premier nawet się nie zatrzymał, tylko w towarzystwie obstawy po prostu odszedł dalej. Zachowanie premiera szybko skomentowali internauci i skrytykowali polityka.