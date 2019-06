"PiS działa jak masarnia". Dorn dobitnie pokazał, co myśli o swej dawnej partii

Ludwik Dorn porównał PiS do "masarni". Mówił o produkowaniu "kiełbasy wyborczej". • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

iS krytykowano już na różne możliwe sposoby, ale porównania Ludwika Dorna zasługują na wyjątkową uwagę. Były marszałek Sejmu w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" stwierdził, że partia Jarosława Kaczyńskiego działa jak "masarnia" i "wyprodukuje kolejne porcje kiełbasy".– Wszystko, łącznie z sondażami i pewną dynamiką kampanii wyborczej, wskazywało na to, że PiS wygra, choć skala tego zwycięstwa zaskoczyła – przyznał Ludwik Dorn dla "Rzeczpospolitej".Polityk był pytany o swoje wcześniejsze porównanie o tym, że PiS stworzył "masarnię na kółkach, która wyprodukowała ogromną ilość kiełbasy wyborczej". – Sama masarnia nie gwarantuje sukcesu – stwierdził Dorn.Były marszałek Sejmu rozwinął swoją myśl i dodał, że wspomniana "masarnia", wyprodukuje "kolejne porcje kiełbasy". – Obniżenie VAT na artykuły dziecięce, objęcie zerową stawką podatkową nie tylko umów o pracę, ale umów zlecenia i umów o dzieło dla osób do 26. roku życia – wymieniał.– Masarnia będzie działała i będzie działało przesłanie: "Polsko, Polacy, my jedyni was obronimy przed tymi, którzy chcą Polsce i Polakom zrobić źle, a zwłaszcza wyrwać wam z kieszeni koperty wypchane setkami, które teraz wysyłamy wam pocztą" – przekonywał Dorn.Polityk doprecyzował jeszcze, że "PiS miał masarnię, którą wytoczył, ale jednocześnie zaproponował koncepcję zagrożonej przez świat zewnętrzny wspólnoty narodowej".źródło: "Rzeczpospolita"