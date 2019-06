Do rekonstrukcji rządu już wszystko gotowe. Właśnie ujawniono dokładną datę i nawet godzinę

Według RMF FM do rekonstrukcji rządu dojdzie 4 czerwca około godz. 10:30. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

apowiadana rekonstrukcja rządu ma się odbyć we wtorek około godziny 10:30 – ustalili reporterzy RMF FM. Dziennikarze powołują się na informacje, które zdobyli w KPRM oraz KPRP.Oficjalny termin rekonstrukcji rządu pozostaje owiany tajemnicą. Rzecznik Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski nie potwierdził doniesień RMF FM, ale ujawnił, że z uwagi na kalendarz Andrzeja Dudy rekonstrukcja może odbyć się we wtorek albo w piątek. Jeśli uroczystość odbyłaby się 4 czerwca, możliwe są tylko godziny przedpołudniowe. Zdaniem RMF FM wszystko rozpocznie się około godz. 10:30.Wcześniej "Gazeta Wyborcza" podawała, że do wspomnianej rekonstrukcji wszystko jest już gotowe. Rozmowy mają dotyczyć jeszcze tylko ewentualnych zmian w strukturze rządu.Dodajmy, że pod koniec maja na temat rekonstrukcji rozmawiali Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda . Wiadomo, że prezydent przedstawił kilka swoich propozycji odnośnie zmian w rządzie. – Przekazał sugestie odnośnie kandydatur na ministrów czy wiceministrów, ale podkreślam, to była rozmowa konsultacyjna – wyjaśniał Spychalski.Rekonstrukcja rządu jest wymuszona zakończonymi wyborami do PE. Mandaty zdobyła spora część obecnego rządu . Europosłami zostaną m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister Beata Szydło.źródło: RMF FM