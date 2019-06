Duda przyznał Krzyże Wolności i Solidarności. Jeden z nich dostał egzorcysta z rocznic smoleńskich

Ksiądz Stanisław Małkowski dostał odznaczenie od prezydenta. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda odznaczył 31 osób Krzyżem Wolności i Solidarności. Nagrodzeni działacze opozycji antykomunistycznej byli wcześniej oceniani przez IPN. W ich gronie znalazł się m. in. kapelan "Solidarności" Stanisław Małkowski, który ostatnio zasłynął kilkukrotnie odprawiając egzorcyzmy podczas rocznic katastrofy smoleńskiej.– Wasza walka była dla nas inspiracją. Pokolenie, które stworzyło Solidarność będzie punktem odniesienia dla wszystkich, którzy chcą odbudować Europę – mówił prezes IPN-u, Jarosław Szarek, który wręczył nagrody w imieniu prezydenta.Jak podaje portal Gazeta.pl , w gronie tych, którzy w poniedziałek dostali Krzyż Wolności i Solidarności, znaleźli się m. in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, dziennikarz i publicysta Piotr Semka oraz kapelan "Solidarności" ksiądz Stanisław Małkowski . Ten ostatni jest wybitnie barwną postacią, szczególnie jeśli spojrzeć na ostatni kilka lat jego działalności. Ks. Małkowski jest bowiem zwolennikiem teorii zamachu w Smoleńsku. Wspiera Marsz Niepodległości oraz angażuje się czynnie w akcje organizowane przez PiS. Wśród nich są rocznice katastrofy smoleńskiej, na których odprawiał egzorcyzmy pod adresem poprzedniej władzy. Stwierdził nawet na antenie jednej z telewizji informacyjnych, że "publiczne popieranie KOD-u i Platformy Obywatelskiej jest ciężkim grzechem".Krzyż Wolności i Solidarności po raz pierwszy nadano w 2011 roku. Od tego czasu odznaczenie to otrzymało ponad pięć tysięcy osób.źródło: Gazeta.pl