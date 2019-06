"Już po wyborach". Na konferencji w Kancelarii Prezydenta czegoś zabrakło...

Internauci szybko zauważyli powyborczą zmianę w Pałacu Prezydenckim. • Fot. Twitter.com / @polskawruinie2

rzed wyborami do Parlamentu Europejskiego wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości jak jeden mąż zapierali się rękami i nogami, że są tak europejscy, jak to tylko możliwe. Mówili to nawet ci, którzy swoimi wcześniejszymi czynami tego w ogóle nie potwierdzali. Chodzi m. in. o byłą premier Beatę Szydło. Ale wybory już za nami i wszystko w PiS wróciło do normy. Widać to po relacji z Pałacu Prezydenckiego.Poniedziałkowa konferencja członków kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy okazała się punktem zapalnym dla części opinii publicznej. Chodzi o wystąpienie rzecznika Błażeja Spychalskiego oraz ministra Krzysztofa Szczerskiego. Ale to nie ich słowa tak zdenerwowały komentujących, a tło, na którym wystąpili.Z kancelarii prezydenta zniknęły bowiem flagi Unii Europejskiej, które stały tam przez cały czas trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ten fakt bardzo szybko odnotowali użytkownicy Twittera."Już po wyborach! Flagi unijne zniknęły z kancelarii prezydenta. Polska sercem Europy!", " Bezczelność tej władzy jest wprost proporcjonalna do głupoty jej wyborców. To funkcja, która daje PiS możliwość manipulowania bez konsekwencji. To nieracjonalne, ale skuteczne, będą wzmacniać tego typu zachowania" – pisali wyraźnie zirytowani internauci.Przypomnijmy, że po raz pierwszy flagi UE zniknęły z tła konferencji prasowych byłej premier Beaty Szydło, gdy ta objęła stanowisko szefowej Rady Ministrów. Podczas kampanii do PE zarzekała się jednak, że tak nie było