Marian Banaś – człowiek, który nie boi się walnąć pięścią w stół. Nowy minister finansów w rządzie PiS

Marian Banaś został nowym ministrem finansów. Zastąpi na tym stanowisku Teresę Czerwińską.

ariana Banasia porównują do czołgu, który zawsze daży do celu bezlitośnie rozjeżdżając po drodze wszystkie przeszkody. Przewiduje się, że w ministerstwie finansów wprowadzi rządy silnej ręki. Banaś zastąpi na tym stanowisku Teresę Czerwińską.Ma czarny pas karate i nie bawi się w półśrodki. Woli krzyknąć i walnąć w stół, niż godzinami przekonywać do swoich racji. Uchodzi za człowieka, który wywodzi się z twardego jądra PiS, a jego współpracownicy porównują go do czołgu, taranu lub walca, który miażdży wszystko po drodze. Przewiduje się, że zaprowadzi w ministerstwie finansów rządy silnej ręki. Marian Banaś zastąpi Teresę Czerwińską. Do dziś był wiceministrem w resorcie, więc zmiana ogranicza się raczej wyłącznie do zmiany gabinetu i wizytówek. Wcześniej był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.Banaś już w młodości nie uciekał od polityki. W latach 70-tych był jednym z założycieli i działaczy Akcji na rzecz Niepodległości, pracował też w Instytucie Katyńskim. Później działał w " Solidarności ", za co zresztą trafił na początku lat 80. do więzienia.Po upadku komunizmu trafił na szczyty władzy jako doradca ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego. Później pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, przeskakując po różnych szczeblach kariery urzędnika państwowego. Związany z PiS polityk od 2005 do 2008 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, a także szefem Służby Celnej. Banaś ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1980 roku zrobił też studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, ponad to studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej.W 1990 r. Banaś został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd RP na uchodźstwie, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. W swojej gablocie ma też medal "Niezłomnym w Słowie", a w 2015 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.