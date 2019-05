Jest pięciu "pewniaków" na ministerialne stołki. Wśród nich ulubieniec Kaczyńskiego

Daniel Obajtek miałby dostać tekę w nowym ministerstwie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

iS po wyborach do Parlamentu Europejskiego musi uporać się z ogromnymi zmianami kadrowymi w rządzie, ponieważ spora część gabinetu obrała kierunek na Brukselę. Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" poznaliśmy pięcioro kandydatów, którzy zdaniem źródeł tabloidu są pewniakami i zastąpią świeżo upieczonych europosłów.Elżbieta Witek, Marian Banaś, Stanisław Szwed, Sebastian Kaleta i Daniel Obajtek – to oni według nieoficjalnych źródeł " Super Expressu " mogą być niemal pewni ministerialnych nominacji. Największym zaskoczeniem jest między innymi Elżbieta Witek , była rzeczniczka rządu Beaty Szydło. Ona najprawdopodobniej ma zastąpić Joachima Brudzińskiego w fotelu szefa resortu spraw wewnętrznych.Kolejnym sensacyjnym newsem jest potencjalna kandydatura Daniela Obajtka. Nie da się ukryć, że prezes Orlenu jest jednym z ulubieńców Jarosława Kaczyńskiego, jednak jego obecna posada jest bardzo prestiżowa i lepiej płatna. Według tabloidu Obajtek, miałby dostać tekę w nowym resorcie do spraw przemysłu, któremu podlegałyby wszystkie spółki Skarbu Państwa. To by oznaczało dla niego bezpośredni awans.Z kolei Sebastian Kaleta miałby zostać następcą Partyka Jakiego na stanowisku wiceministra sprawiedliwości. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską zastąpić miałby wiceminister Stanisław Szwed, zaś miejsce minister finansów Teresy Czerwińskiej ma zająć Marian Banaś, obecnie szefujący Krajowej Administracji Skarbowej. W czwartek wieczorem w sprawie zmian kadrowych w rządzie spotkali się na Nowogrodzkiej szefowie wszystkich partii Zjednoczonej Prawicy oraz komitet polityczny PiS. Szczegóły dot. rekonstrukcji rządu mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.źródło: " Super Express