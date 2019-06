Kwaśniewski po mistrzowsku zakpił z Dudy. Jego komentarz nagrodzono burzą braw

Aleksander Kwaśniewski zakpił z Andrzeja Dudy. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Gdańsku na obchodach 30-lecia wyborów 4 czerwca pojawiła się większość opozycjonistów z "Solidarności" oraz byłych i obecnych polityków. Zabrakło właściwie jedynie Prawa i Sprawiedliwości wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Absencję tego ostatniego w mistrzowski sposób wytknął były prezydent Aleksander Kwaśniewski.Prezydent Andrzej Duda nie zjawił się osobiście w Gdańsku, żeby świętować wspólnie z "Solidarnością" i innymi opozycjonistami 30. rocznicę wyborów 4 czerwca. Wysłał za to swoją przedstawicielkę – prof. Zofię Romaszewską, która w jego imieniu odczytała list."Życzę nam wszystkim, współczesnym Polakom, aby za kolejne 30 lat nasi obecni najmłodsi rodacy mogli być z nas dumni" – napisał w liście Andrzej Duda. Kiedy Romaszewska zakończyła go czytać na sali rozległy się głośne okrzyki "konstytucja".Po niej na scenę wszedł były prezydent Aleksander Kwaśniewski . Znany ze swoich ciętych ripost nie mógł wprost powstrzymać się przed skomentowaniem nieobecności urzędującej głowy państwa.– Z mojej praktyki prezydenckiej wynika, że listy prezydentów są bardzo często dobrze napisane. Dobrze by było, żeby prezydenci czasami je przeczytali i wdrożyli w życie – zakpił z Andrzeja Dudy były prezydent. Jego komentarz został nagrodzony burzą oklasków.Kwaśniewski w podobny sposób "rozprawił się" przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z europejskością Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego . Premierowi wytknął także częste mijanie się z prawdą w swoich przemówieniach.źródło: TVN24