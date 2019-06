Michnik wspomina wybory sprzed 30 lat. "Wtedy szedłem rozmontowywać komunizm"

Michnik opowiedział o wyborach 4 czerwca w rozmowie z TOK FM. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

rozmowie z TOK FM Adam Michnik powiedział, że w czasach PRL walczył o to, żeby "Polacy mogli sobie wybierać takich kandydatów, jakich chcieli". Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej” i kandydat w wyborach 4 czerwca 1989 roku przyznał, że "wiele razy rozczarował się" III RP.Dokładnie 30 lat temu, 4 czerwca , odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. W związku z tą rocznicą w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbywają się teraz uroczystości, w których udział bierze m.in. Lech Wałęsa Zapytany o wybory parlamentarne z 1989 roku, Michnik odpowiedział, że wtedy szedł "rozmontowywać komunizm". Choć zdobył w 1989 roku mandat, nie zdecydował się w kolejnych latach na reelekcję. – Po dwóch latach sytuacja była diametralnie inna. Uznałem, że lepiej jeśli będę złym dziennikarzem i redaktorem, niż złym ministrem – przyznał. Zaznaczył, że nie wszyscy jego koledzy go posłuchali – tu miał na myśli m.in. Antoniego Macierewicza.Były opozycjonista podkreślił, że po to był więźniem w czasach PRL , aby "Polacy mogli sobie wybierać takich kandydatów do parlamentów, jakich chcieli". Jego zdaniem zrobił w tej sprawie swoje.Michnik przyznał, że w III Rzeczpospolitej wiele razy się rozczarował m.in. pod względem ludzi. –Uważam jednak, że nikt nie może obywatelom narzucić tego, jak mają głosować. W demokracji nie można się obrażać – powiedział w rozmowie z dziennikarzem. Dodał, że choć "PiS do władzy wyniósł naród", to partia rządząca stosowała wobec obywateli "nieeleganckie chwyty".– Demokracja polega na tym, że zawsze jest ktoś niezadowolony. Ja to respektuję, ale mam poczucie, że duża część społeczeństwa jest zmanipulowana i wprowadzona w błąd, a przez to wyłoniła do władzy ruch polityczny, który psuje państwa i demokrację – skwitował dziennikarz.źródło: TOK FM