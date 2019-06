To, co tam się działo, było prawdziwym Świętem Wolności i Solidarności. Byłem na obchodach w Gdańsku

J

Wtorkowe uroczystości zaczęły się już rano, więc na uczestników Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku czekało... świąteczne śniadanie. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Zaproszeni na nie byli absolutnie wszyscy. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

30. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku nie była kolejnymi nudnymi obchodami. Przed ECS w Gdańsku panowała raczej festiwalowa atmosfera. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Gościem Strefy Społecznej podczas Święta Wolności i Solidarności był m.in. Paweł Graś, czyli prawa ręka Donalda Tuska. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

O co w Strefie Społecznej pytano szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza zapewne nie trzeba tłumaczyć. Ten nie uchylał się jednak od trudnych pytań. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

W tłum chętnie wchodził m.in. poseł PO Sławomir Nitras. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

W Strefie Społecznej bez problemu można było też wymienić kilka zdań z prof. Leszkiem Balcerowiczem. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku było okazją do naprawdę bliskich spotkań z czołowymi politykami. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Choć najważniejszą cześć Święta Wolności i Solidarności zorganizowano we wtorek, w Gdańsku pojawiły się tłumy chętnych do świętowania. Na zdjęciu wnętrze ECS i relacja z jednej z debat. • Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

eśli dołożyliście się do słynnej zbiórki na Europejskie Centrum Solidarności i teraz zastanawiacie się, czy wasze pieniądze dobrze wydano na organizację Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, to... zapewniam, że każdy może być z tej inwestycji zadowolony. Ba, może być z niej dumny!– Nie sądziłam, że to święto będzie miało taki rozmach – mówiła prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas głównej części uroczystości, która w samo południe rozpoczęła się od zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przez wielotysięczny tłum zgromadzony na Placu Solidarności, a zakończyła podpisaniem Deklaracji Wolności i Solidarności. I rzeczywiście to, co od kilku dni działo się w Gdańsku, a we wtorek sięgnęło zenitu, robiło świetne wrażenie.To nie były kolejne nudne obchody. Nowoczesne podejście do tematu zawdzięczamy jeszcze śp. Pawłowi Adamowiczowi. Chciał on, by Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku stało się nie tylko 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku , ale też celebracją wszystkich pozytywnych stron przemian ustrojowych – samorządności, obywatelskości czy przedsiębiorczości.Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku to nie tylko 4 czerwca. Wszystko rozpoczęto już w minioną sobotę. Wówczas nowy okrągły stół został ustawiony przed Europejskim Centrum Solidarności, a w różnych częściach miasta wystartowały imprezy rozrywkowe, edukacyjne i historyczne.Gdańskie święto obchodzone było w ramach aż dziewięciu stref: muzycznej, kulturalnej, Czytelni Wolności, strefy ECS, pikników sąsiedzkich na Skwerze Świętopełka, oraz strefy delegatów, społecznej, Forum Obywatelskiego i nowego Okrągłego Stołu. Bez przesady można więc stwierdzić, że każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.A co mówili ci, którzy przyszli świętować? We wtorek największe emocje wzbudzało oczekiwanie na popołudniowe wystąpienie Donalda Tuska. To był absolutny temat numer jeden, gdziekolwiek by się nie poszło. – Wiem, że on dziś nie ogłosi powrotu, ale niech powie, co dalej. Niech da jakiś znak, zostawi nadzieję – usłyszałem od pana Marka, który na Święto Wolności i Solidarności przyjechał aż z Wrocławia.– Tusk to nie jakiś cudotwórca, ale przecież musi mieć swój plan – przekonywała mnie kilka chwil później pani Alicja, która na wtorkowe uroczystości zaciągnęła trzy wnuczki. - Dziś nie muszą być w szkole, tu dostaną najlepszą lekcje – tłumaczyła. A co na to wszystko młode pokolenie? "Nas polityka nie interesuje" – odpowiedziały chóralnie nastolatki. Po czym równie zgodnie dodały, że "miło być częścią takiej imprezy".Wielu obawiało się, że wokół Europejskiego Centrum Solidarności urządzona zostanie po prostu partyjna impreza Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów. I nie da się zaprzeczyć, że status gwiazd wśród świętujących w Gdańsku mieli politycy opozycji, od – gęsto tłumaczącego się wyborcom – szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, przez wielu popularnych posłów PO, po samego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.Jednak ani przez chwilę nie mógł tam źle poczuć się ktoś o innych poglądach niż te prezentowane przez aktualną opozycję. To, co działo się 4 czerwca 2019 roku na Placu Solidarności w Gdańsku, było prawdziwym Świętem Wolności i Solidarności, podczas którego nikt nie narzucał innym swojej wizji historii i świata. Gdzie widzieliście ostatnio, by ludzie z flagami KOD spokojnie dyskutowali z tymi dzierżącymi barwy stoczniowej "Solidarności" i zgodnie twierdzili: "nie dzielmy Polski!"? A ja takie obrazki dziś widziałem.