Rowerzysta śmiertelnie potrącił pieszego. Do tragicznego wypadku doszło na Podkarpaciu

Do wypadku doszła we wsi Jodłówka w gminie Pruchnik. • Fot. podkarpacka.policja.gov.pl / KPP Jarosław

M

łody rowerzysta potrącił mężczyznę na prostym odcinku drogi w Jodłówce. Pomimo akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Kierujący rowerem doznał obrażeń i trafił do szpitala.Do zderzenia rowerzysty z pieszym doszło około północy z poniedziałku na wtorek w Jodłówce na Podkarpaciu. Według ustaleń policji kierujący jednośladem to 22-letni mieszkaniec gminy Pruchnik Rowerzysta najechał na 41-letniego pieszego (również mieszkańca tej samej gminy), który poruszał się w przeciwnym kierunku tą samą stroną jezdni co 22-latek. Pieszego, mimo reanimacji, nie udało się uratować. Rowerzysta zaś z obrażeniami został przewieziony do pobliskiego szpitala.Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pruchniku wyjaśniają, pod nadzorem prokuratury, okoliczności zdarzenia.źródło: Podkarpacka Policja