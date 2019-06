"Powinni przeprosić, bo mogą wylecieć". Wyróżnienie dla Klepackiej oburzyło szefa Związku Żołnierzy AK

Zofia Klepacka dostała wyróżnienie od AK wbrew woli zarządu głównego związku. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

ie ma końca zamieszanie wokół wyróżnienia, które przyznano Zofii Klepackiej. Już wiadomo, że tytuł honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy AK windsurferka otrzymała bezprawnie. Prezes związku nie kryje swojego oburzenia.Tytuł honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej to najwyższe odznaczenie, które przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym. Teraz dostała je windsurferka Zofia Klepacka . Oficjalnie za zasługi sportowe i patriotyzm, nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o jej homofobiczne wypowiedzi pod adresem LGBT.Wszystko w tej sprawie odbywa się w atmosferze skandalu. Okazuje się, że polska olimpijka otrzymała tytuł bezprawnie. Oddział związku Warszawa-Wschód przyznał go bowiem bez zgody zarządu głównego , o czym informowaliśmy już wcześniej w naTemat.Teraz w rozmowie z Onetem prezes zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK jeszcze wzmocnił swój przekaz. – To nie ma też żadnej mocy prawnej, ponieważ tytuł honorowego członkostwa naszego związku może nadać tylko zjazd delegatów, a najbliższy odbędzie się za dwa lata. To jakaś samowolna decyzja Okręgu Warszawa Wschód – wyjaśnił Leszek Żukowski.Jego zdaniem osoba, która zgłosiła Klepacką do tego tytułu, najwidoczniej "chciała się jej przypodobać". – Ja nie znam tej pani. Co ona zrobiła dla naszego związku, by nadawać jej taki tytuł? – dopytywał.Żukowski nie pozostawia też wątpliwości – nie ma formalnej, prawnej możliwości nadania członkostwa honorowego jednego okręgu. – Członkowie Okręgu Warszawa-Wschód powinni uważnie doczytać status, wtedy zobaczą, że popełnili błąd. I powinni za to przeprosić. Jeżeli dalej będą upierali się przy swoim, mogą wylecieć – zapowiedział.źródło: Onet.pl