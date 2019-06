Czarne Szmaty przebrały boginię Nike za Wonder Woman. Zmieniły też podpis pod pomnikiem

Napis pod pomnikiem głosi: "Wojna polska". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Pomnik Bohaterów Warszawy zyskał nowe przebranie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta





ogini zwycięstwa zyskała nową stylówkę, inspirowaną bohaterką serii komiksów DC. Warszawska Wonder Woman ma na sobie również charakterystyczne dla naszego położenia atrybuty – biało-czerwoną pelerynę, złotego orła na piersi i kawałek granatowego materiału ze złotymi gwiazdami.Na cokole pomnika projektu Mariana Koniecznego został również zmieniony napis, który do tej głosił: "Wolna Polska". Obecnie na Pomniku Bohaterów Warszawy możemy przeczytać "Wojna polska", ponieważ dotychczasowe "l" zostało przemalowane czerwonym sprayem na "j".Autorkami instalacji są aktywistki Czarnych Szmat. Data ich performance'u – 4 czerwca – nie jest przypadkowa, to w końcu 30. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Feministkom chodziło również o pokazanie, że motyw kobiety-bohaterki ma być personifikacją "Wolnej Polski".– Ta bohaterka wykorzystuje symbole, które są nam bliskie, rodzime. Ona jest z nas, my jesteśmy stąd. I jest boginią walki, ale walczy po to, by nieść pokój – tłumaczyła przedstawicielka grupy. Co do zmiany napisu pod pomnikiem, performerki zostawiają wszystkim dowolność interpretacji.Źródło: warszawa.wyborcza.pl