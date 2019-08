"Oj, jak boli". Masz nadwrażliwe zęby? Zmień dietę, kup dobrą pastę i naucz się prawidłowo myć zęby

Przy wrażliwych zębach, warto zmienić dietę. • Fot. 123RF

Monika Przybysz

T

o jest po prostu straszne. Umówienie się z kimś na kawę czy zjedzenie lodów na mieście kończy się zawsze tak samo: ostrym bólem i cierpieniem. Co robić, żeby wygrać z nadwrażliwością zębów? Między innymi zmienić dietę.

Dr Tomasz Falkowski, dentysta, implantolog z Centrum Stomatologii i Ortodoncji Pro Ortodont mówi, że od wielu pacjentów słyszy pytania dotyczące radzenia sobie z nadwrażliwymi zębami.Gdy nasze zęby są uszkodzone np. przez ogniska próchnicy, złamane bądź mamy nieszczelne wypełnienia, cierpimy na choroby dziąseł i przyzębia albo mamy tzw. odsłonięte dziąsła, to do silnie unerwionych obszarów we wnętrzu naszych zębów docierają np. gorące lub zimne płyny. Ból – "jak na zamówienie".



Jak tłumaczy specjalista, w wielu przypadkach to nasze złe nawyki mogą spowodować albo nasilić problemy związane z nadwrażliwością zębów. Dlaczego? Zdarzyło wam się obgryzać ołówki, długopisy albo, nie daj Boże, paznokcie? W ten sposób łatwo łatwo uszkodzić ząb.



W walce z wrażliwością zębów ważne jest dobranie odpowiedniej pasty do zębów i sposób mycia zębów. • Fot. 123RF

Osoby cierpiące np. na bulimię albo refluks oraz kobiety w ciąży, które zdecydowanie częściej wymiotują - mogą uszkodzić powierzchnię zębów sokiem żołądkowym. Wyjątkowo szkodliwe jest palenie tytoniu, bo może sprzyjać stanom zapalnym dziąseł.Jeśli mamy problem z nadwrażliwością zębów - musimy poważnie przyjrzeć się naszej szczoteczce i paście. Pasty o mocnej ścieralności i twarde szczoteczki mogą być winowajcami naszych cierpień. Dodatkowo, jeśli pijąc ciepłe napoje albo jedząc lody odczuwamy ostry ból - warto przyjrzeć się też naszym dietetycznym zwyczajom.Nie jest wskazane bardzo częste jedzenie owoców cytrusowych, za to ważne będą produkty zawierające wapń, fosfor oraz witaminy C i D. Zaprzyjaźnijmy się zatem z jogurtami naturalnymi, brązowym ryżem, fasolą, kapustą, brokułami i łososiem.– Z powodu nadwrażliwości cierpieć może nawet co piąta osoba dorosła. Może występować w każdym wieku, ale szczyt zachorowań przypada na okres między 30. a 39. rokiem życia. Można zmniejszać nadwrażliwość poprzez stosowanie odpowiednich past – przypomina dr Tomasz Falkowski.Do tego "dorzucamy” rezygnację z palenia papierosów, regularne kontrole stomatologiczne, zadbanie o właściwą dietę i dostarczanie odpowiednich witamin i minerałów.Tocząc batalię z nadwrażliwością zębów warto też wrócić do... przedszkola. Pamiętacie wspólne mycie zębów? Zatem przypominamy: miękka szczoteczka, delikatne, spokojne, koliste ruchy. Gdy myjemy zęby szybko, a co za tym idzie - niedokładnie, gwałtownie, twardą szczoteczką - to wyrządzamy sobie więcej szkody niż pożytku.