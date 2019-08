"Nic bardziej nie obraża Boga niż rzucanie nasienia w kał". Kuriozalne słowa na spotkaniu IPN

Prof. Marek Jan Chodakiewicz totalnie odleciał na wykładzie w centrum edukacyjnym IPN • Screen z NPTV / YouTube

"Chomik w odbytnicy" i "prucie się w kakałko" to jedne z wielu wątków poruszonych na pseudo-naukowym spotkaniu IPN z historykiem prof. Markiem Janem Chodakiewiczem. A wszystko to za publiczne za publiczne pieniądze i firmowane nazwiskiem Janusza Kurtyki - byłego prezesa Instytutu, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Autorytet prawicy na co dzień mieszka w USA. Stamtąd też pochodzi historia o chomiku, którego w latach 80-tych rzekomo musiała wyciągać z pacjenta ówczesna dziewczyna naukowca - pielęgniarka Debbie. – Proszę sobie nie myśleć, że to jest jakiś romantyzm, uniesienie. Tak to nie wygląda. To jest sperma, kał i krew – tak profesor próbował udowodnić zepsucie Zachodu.



To jednak znana m.in. fanom South Park legenda miejska, która dorobiła się swojej strony na Wikipedii. Wśród medyków, krąży takich wiele - jedną z nich jest ta o wiewiórce w brzuchu u pacjenta po dopalaczach.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

To i tak nic w porównaniu z pozostałą częścią homofobicznego wykładu. – Nic bardziej nie obraża Boga niż rzucanie nasienia w kał – zapewniał profesor. – Chrześcijaństwo daje nam, nawet jeśli się nie wierzy w Boga, paradygmat, jak powinniśmy się nawzajem szanować i kochać. Prucie się w kakao nie jest czymś takim – podkreślił.Analnych odniesień było wiele. Chodakiewicz twierdził, że Żydzi, byli "w antyczności jedynym ludem, który miał przykazania, że nie wolno się bzykać w kakao" a "markiz de Sade praktykował seks analny jako demonstrację ideologiczną swojej nienawiści do Boga".Oczywiście nie mogło zabraknąć nawiązań do prowadzonej przez prawicę i konserwatystów wojny ze społecznością LGBT. – Ta ideologia i jej przedstawiciele za pieniądze z zewnątrz usiłuje państwa zgwałcić. I zcwelować wasze dzieci – zapewniał naukowiec.Więcej złotych myśli historyka zaproszonego za publiczne pieniądze znajdziemy w tym artykule . A całej ponad godzinnej prelekcji możemy wysłuchać w poniższym nagraniu. Spotkanie "Historia cywilizacji śmierci w XX wieku" z prof. Markiem Chodakiewiczem miało miejsce w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Wydarzenia organizowane są tam od 2011 roku. Budżet IPN w 2018 wyniósł 383 miliony złotych