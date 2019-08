Morawiecki przyjechał na zlot ZHR. Kilkudziesięciu harcerzy zasłabło podczas apelu z premierem

Premier Mateusz Morawiecki na zlocie 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. • Fot. screen ze strony Twitter.com / Kancelaria Premiera

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oczątkowo strażacy informowali, że źle podczas apelu na 30-lecie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej poczuło się aż 200 skautów. Rzeczniczka ZHR te dane zdementowała - poinformowała, że odnotowano około 60 omdleń. Młodzież zbyt długo przebywała na słońcu. Na uroczysty zlot ZHR w Rybakach w warmińsko-mazurskiem przyjechał premier Mateusz Morawiecki.Rzeczniczka ZHR podharcmistrz Barbara Sobieska poinformowała w rozmowie z Polsat News, że zasłabło ok. 60 osób. Obecnie wszystkie czują się dobrze. Trafiły do przygotowane na czas zlotu szpitala polowego. Zdaniem rzeczniczki ZHR kilkadziesiąt omdleń to niedużo jak na liczbę uczestników zlotu.– Na 6 tys. uczestników to raczej niewielka liczba. Nie potwierdzam liczby (dwustu osób, które zasłabły - przyp. red.), została ona podana przez strażaków – powiedziała Barbara Sobieska dla Polsat News. W jej opinii przyczyn omdleń podczas apelu z premierem Mateuszem Morawieckim należy szukać w zmęczeniu (harcerze podczas apelu oczywiście stali, do tego byli często po długiej podróży) i trudnych warunkach pogodowych.– Na waszych barkach spoczywa to pytanie "Quo vadis Poloniae". I od odpowiedzi, której udzielicie, będzie zależał XXI wiek, a może i nasze dalsze dzieje w przyszłości – mówił do harcerzy szef rządu, apelując: "Niech Polska będzie dla was najważniejszym drogowskazem".– Każdego dnia musimy potwierdzać druhny i druhowie, że idziemy właściwą drogą, która we współczesnym świecie wymaga wielkiej odwagi, dyscypliny i sprawności, ale najbardziej wiedzy, kompetencji, nauki. To jest ten kierunek, który będzie wytyczał szlak zwycięskich narodów i państw w rywalizacji pokojowej – podkreślał Morawiecki w przemówieniu na zlocie ZHR.Po apelu otwierającym zlot premier zwiedził obóz i rozmawiał z harcerzami. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to druga co do wielkości (po Związku Harcerstwa Polskiego) organizacja harcerska w Polsce. Liczy ok. 17 tys. członków. Powstał 12 lutego 1989 r. w Warszawie jako alternatywa dla ZHP. ZHR podkreśla, że prowadzi wychowanie w duchu chrześcijańskim.Jubileuszowy zlot w Rybakach potrwa do 11 sierpnia. W niedzielę jego uczestnicy udają się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.źródło: polsatnews.pl