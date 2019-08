15-latka zginęła na torze motocrossowym. Jej motor kilka razy przekoziołkował

15-letnia Wiktoria Wicińska zginęła na zawodach motocrossowych w Lipnie. • Fot. Facebook.com / Wiktoria Wicińska

Redakcja naTemat

ragedia podczas zawodów motocrossowych w Lipnie w kujawsko-pomorskiem. Podczas drugiego wyścigu kobiet doszło do wypadku. Zginęła w nim 15-letnia zawodniczka klubu KM Cross Lublin Wiktoria Wicińska. Po tej tragedii zawody Motocrossowych Mistrzostw Polski ORLEN MXMP zostały przerwane, w niedzielę nie zostaną już wznowione.Sprawę tego wypadku badają policja i prokuratura. Do zdarzenia doszło w sobotę. Motor 15-latki, jak opisuje "Gazeta Pomorska", kilkukrotnie przekoziołkował. Mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się uratować zawodniczki."Zawsze pogodna, wrażliwa i przyjacielsko nastawiona do świata. Jesteśmy wstrząśnięci tą informacją. Wiadomość podał na swoim Facebooku Brat Wiktorii - Oliwier: 'Z bólem serca informuje ze moja siostra odeszła'" – czytamy na motocrossowym profilu BORNTOMX."Kolejna osoba przepełniona pasją i miłością do motocrossu płaci najwyższą cenę... Wiktorio spoczywaj w pokoju" – żegnają ją przyjaciele z Moto Klubu w Lidzbarku Warmińskim.Wiktoria Wicińska we wrześniu skończyłaby 16 lat. Była jedną z najlepszych zawodniczek lubelskiego klubu, walczyła o tytuł mistrza Polski w motocrossie To nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnich dniach. Na początku lipca podczas zawodów East Motocross Cup 2019 w Nowodworze koło Lubartowa zginął Łukasz Lonka, wielokrotny mistrz Polski. Miał 29 lat.źródło: pomorska.pl