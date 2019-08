Kolejna masakra w USA. Mężczyzna zaczął strzelać do ludzi, bo... nie wpuszczono go do baru

Strzelanina zszokowała liczące 140 tysięcy mieszkańców Dayton • Fot. Screen z YouTube / TRT World

o krwawy weekend w Stanach Zjednoczonych. W Dayton w Ohio w barze sprawca zastrzelił co najmniej 9 osób. 16 osób jest rannych. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej do podobnej tragedii doszło w El Paso w Teksasie.

Do tragedii doszło w niedzielę o godzinie 1 w nocy (5 czasu polskiego) przed barem Ned Peppers w dzielnicy Oregon w Dayton. Jeden z mężczyzn nagle otworzył ogień i zaczął strzelać do ludzi. Amerykańskie media podają, powołując się na zeznania świadków, że napastnik zaczął strzelać w momencie, gdy nie wpuszczono go do baru.



Niestety nie wszystkim się to udało. Służby w Ohio potwierdziły śmierć 10 osób, w tym napastnika. Do pobliskich szpitali trafiło 16 osób z obrażeniami – stan niektórych z nich jest ciężki. Z kolei pracownicy baru poinformowali w internecie, że są bezpieczni.Na razie nie wyjawiono tożsamości napastnika i jego dokładnych motywów. Na miejscu jest lokalna policja oraz FBI, trwa śledztwo.To kolejna masakra w USA w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. W sobotę o godzinie 10:35 w oddalonym o 2,5 tysiąca kilometrów od Dayton El Paso w Teksasie 21-letni biały mężczyzna wszedł do Walmarta z bronią palną i zaczął strzelać do klientów . Zabił 20 osób, a 26 zranił.Napastnikiem okazał się Patrick Crusius, który został od razu aresztowany. Szef policji w El Paso Greg Allen powiedział na konferencji prasowej, że przed strzelaniną opublikował on na internetowym forum dyskusyjnym 8chan swój manifest – to tekst nawołujący do przemocy i dogłębnie rasistowski.Zamachowiec pisał w nim o wyższości białej rasy i nienawiści do mniejszości rasowych w USA, w tym do imigrantów, głównie z Meksyku. To oni byli głównym celem Crusiusa – El Paso znajduje się bowiem na amerykańsko-meksykańskiej granicy.Po tragedii w El Paso w internecie nie brakuje krytyki Donalda Trumpa, którego wielu Amerykanów wprost oskarża o tragedię. Prezydent USA – który potępił atak na Twitterze – słynie bowiem z niechęci do imigrantów z Meksyku i walczy o budowę muru na granicy . Trump jest również zagorzałym przeciwnikiem zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania broni