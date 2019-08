Złośliwości dyrektora z TVP po występie Kultu na Pol'and'Rock Festival. "Kazik znów odleciał"

Olechowskiemu nie spodobał się występ Kultu w Kostrzynie nad Odrą • Fot. Fot. Twitter / Jarek Olechowski i Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

ciąż głośno jest o występie Kultu na Pol'and'Rock Festival. Kiedy Kazik śpiewał słowa "Wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję...", na ekranie ukazała się m.in. Danuta Holecka z "Wiadomości" w PRL-owskim mundurze. Nie spodobało się to dyrektorowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosławowi Olechowskiemu, który zacytował nawet słowa piosenki Kazika o artystach i... prostytutkach. Danuta Holecka i Michał Adamczyk oraz prezes TVP Jacek Kurski w mundurach zrobili furorę wśród internautów. Nikt nie miał wątpliwości, że to ostra krytyka Kultu pod adresem stacji Jacka Kurskiego, którą wprost oskarża się o rządową propagandę.Pojawiły się komentarze, że Kazik "przeszedł na dobrą stronę". Lider Kultu wcześniej – jak się wydawało – flirtował z władzami PiS Ten fragment koncertu Kultu z wiadomych względów nie spodobał się jednak Jarosławowi Olechowskiemu . Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, odpowiedzialny m.in. za "Wiadomości", stwierdził na Twitterze, że "Kazik znów odleciał". "Zupełnie jak wtedy, gdy razem z menedżerem groził pozwami swoim fanom" – dodał. Chodzi o sytuację z 2011 roku , gdy Kazik zażądał usunięcia reklam z tworzonej przez fana popularnej strony internetowej Staszewski.art.pl.Na tym Olechowski nie poprzestał. "Czego to człowiek nie zrobi dla pieniędzy. Jak to leciało? 'Wszyscy artyści to...'" – dodał dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To oczywiście cytat z piosenki Kazika "Artyści", w którym muzyk śpiewa "Wszyscy artyści to prostytutki".Większość komentujących nie zostawiła na Olechowskim suchej nitki. "Czego to człowiek nie zrobi dla pieniędzy. Zastanawiam się co jakiś czas o 19.30" – napisał ktoś, a inny internauta dodał, że Kazik "raczej pokazał idealnie otaczającą nas rzeczywistość".