To prognoza już prawie do końca wakacji. Wygląda na to, że przed nami jeszcze piękne lato

W sierpniu możemy oczekiwać wielu pięknych dni. • Fot. Ventusky.com

redakcja naTemat

ogoda w sierpniu ma być typowo wakacyjna – wynika z szesnastodniowej prognozy Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo. Możemy spodziewać się też upałów i to… już pojutrze.Z prognozy wynika, że przez cały najbliższy tydzień do Polski będzie płynąć ciepłe lub gorące powietrze, co umożliwi odpowiednia cyrkulacja powietrza. Do Polski dostanie się powietrze z południa, a w środę na termometrach na południu Polski zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza.Poza środowym "wyskokiem" w Polsce ogólnie będzie bardzo przyjemnie – codziennie 27, 28 stopni na południu, a na północy o pięć stopni chłodniej.Taka sytuacja utrzyma się do 10 sierpnia. Następnie zrobi się odrobinę chłodniej – od 20 stopni na północy do około 25 stopni na południu. Chłodniejszym epizodem będzie… przedłużony weekend dla tych, którzy wezmą wolne w piątek 16 sierpnia, ponieważ w połowie sierpnia do Polski napłynie chłodniejsze powietrze. Z wyjątkiem południa kraju będzie poniżej 20 stopni.Później znowu temperatura wzrośnie do nawet 25 kresek na plusie.źródło: TVN Meteo