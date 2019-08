Tak się kończy nagonka na Dulkiewicz. Prezydent Gdańska dostaje więcej pogróżek niż Adamowicz

Aleksandra Dulkiewicz dostaje więcej anonimów z groźbami śmierci niż zamordowany w styczniu Paweł Adamowicz. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

raz z nasilającą się kampanią przeciwko prezydent Gdańska w TVP i prawicowych mediach mnożą się listy z groźbami pod adresem Aleksandry Dulkiewicz – podaje "Gazeta Wyborcza". Władze miasta o każdym liście zawiadamiają policję, na razie udało się zatrzymać jedną osobę. Następczyni zamordowanego Pawła Adamowicza korzysta z prywatnej ochrony.Praktycznie nie ma dnia, by w telewizji publicznej lub w innych prorządowych mediach nie pojawił się materiał na temat władz Gdańska i prezydent tego miasta Aleksandry Dulkiewicz. Przedstawiana jest jako polityk proniemiecka, gloryfikująca nazistowską kartę historii swojego miasta, a gdańskiemu samorządowi zarzucono między innymi "przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej".Skala tego zjawiska jest większa niż w przypadku byłego prezydenta Pawła Adamowicza . Nagonka na poprzedniego prezydenta zakończyła się tragicznie, gdy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Adamowicz został zasztyletowany przez Stefana W.Okazuje się, że Aleksandra Dulkiewicz dostaje jeszcze więcej listów z pogróżkami niż zamordowany prezydent Gdańska. Anonimowe osoby grożą jej śmiercią lub dotkliwym pobiciem. W listach pojawiają się cytaty z medialnych przekazów, jakie można usłyszeć na antenie TVP.Władze Gdańska zawiadamiają o każdym takim piśmie policję. Póki co udało się namierzyć nadawcę jednego takiego listu. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej", jest nim leczący się psychiatrycznie 40-letni mężczyzna. Został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu.Urzędnicy w Gdańsku zapewniają, że zrobią wszystko, by tragedia ze stycznia tego roku, gdy zamordowano Adamowicza, nigdy więcej się nie powtórzyła. Sama prezydent od lutego korzysta z prywatnej ochrony.źródło: "Gazeta Wyborcza"