Terlecki udawał komandosa w Krakowie. Tym razem chwycił za karabin

Ryszard Terlecki wie, jak przyciągnąć uwagę. Znowu pozował w hełmie na głowie.

yszard Terlecki wie, jak trafić w centrum uwagi. Kilka miesięcy temu zrobił sobie na Ukrainie selfie z hełmem na głowie i papierosem w ustach. Teraz polityk wrócił z militarnym motywem, ale do zdjęć pozował jeszcze z... karabinem.Nie ma wątpliwości, że te fotografie błyskawicznie staną się hitem w sieci. Ryszard Terlecki ostatnio pojawił się w Krakowie na pikniku organizowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.I jak widać na zdjęciach, poczuł się tam bardzo swobodnie. Wicemarszałek Sejmu chętnie korzystał z dostępnych na miejscu atrakcji.Na jednej z fotografii można zobaczyć Terleckiego w tradycyjnym hełmie na głowie. To w zasadzie żadne zaskoczenie, bo polityk już kilka miesięcy temu zasłynął z podobnego kadru, zrobionego na Ukrainie. Wtedy dodatkowo pozował z papierosem w ustach, a zdjęcie wywołało burzliwą dyskusję Tym razem Terlecki założył coś jeszcze większego. To także hełm, ale nie byle jaki, bo ochraniający głowę i całą twarz. Na tym jednak nie koniec, bowiem wicemarszałek chwycił również za karabin.