Ujawniono, jak rząd PiS hojnie wspierał Caritas Polska. Padła rekordowa kwota

onad 20 mln zł dotacji od ministerstw rządu Prawa i Sprawiedliwości dostała kościelna organizacja Caritas Polska. Tak wynika z raportów finansowych, do których dotarła Wirtualna Polska.Wygląda na to, że Caritas Polska dostało od rządu rekordowe wsparcie. Łączna pula wydatkowanych w 2018 roku pieniędzy przekracza 24 mln zł. Wsparcie otrzymało 19 projektów kościelnej organizacji, a fundusze popłynęły z czterech ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Senatu i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Informacje o przekazanych funduszach znalazły się w sprawozdaniu finansowym opublikowanym w lipcu. Jak podaje Wirtualna Polska, działania Caritas Polska sfinansowane publicznymi dotacjami dotyczyły głównie pomocy humanitarnej dla uchodźców za granicą. W Polsce wsparcie objęło seniorów, osoby ubogie i rodziny dysfunkcyjne.Co ciekawe, we wspomnianym raporcie nie znalazły się zapisy o darowiznach ministrów, którzy z polecenia Jarosława Kaczyńskiego mieli oddać przyznane im nagrody finansowe. Biuro prasowe Caritas Polska nie potrafiło tego wytłumaczyć. – Sprawa jest skomplikowana i odpowiedź może zająć kilka dni – przekazano w odpowiedzi dla Wirtualnej Polski. Dodajmy, że pula premii w rządzie wynosiła 6 mln zł i objęła 151 osób.Nie ma wątpliwości, że tym razem rząd był wyjątkowo hojny. Dla porównania, w 2016 r. suma dotacji wyniosła 6 mln zł. Jeszcze mniej organizacja dostała w 2014 r., za rządów PO-PSL. Do kasy Caritas Polska wpłynęło wtedy 3 mln zł.źródło: Wirtualna Polska