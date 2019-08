Kultowy serial "Beverly Hills, 90210" powraca. Film z planu pokazuje jak powstawały nowe odcinki

W nowych odcinkach zobaczymy niemal całą starą ekipę serialu • Screen z JoBlo TV Show Trailers / YouTube

en serial towarzyszył wielu nastolatkom dorastającym w latach 90-tych. Emisja ostatniego odcinka "Beverly Hills, 90210" nastąpiła w 2000 roku. Potem powstał spin-off zatytułowany "90210", który dla fanów oryginalnego serialu był sporym rozczarowaniem. Dlatego w nadchodzącej kontynuacji pojawi się niemal cała "stara gwardia".W obsadzie nowej serii zobaczymy mi.in. Jasona Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Iana Zieringa, Gabrielle Carteris, Briana Austin Greena oraz Tori Spelling. Niestety, wśród nich zabrakło Luke'a Peryy'ego, który zmarł w marcu tego roku z powodu udaru Na pomysł reaktywacji serialu wpadły zaprzyjaźnione od lat Jennie Garth (serialowej Kelly) i Tori Spelling (Donna). W poniższym filmie z planu wraz z pozostałymi gwiazdami opowiadają o kulisach produkcji. Możemy się spodziewać satyrycznego tonu i pełnej dystansu kontynuacji."Próby wskrzeszenia serialu mogą okazać się nawet bardziej wciągającą operą mydlaną niż sam serial. Co się stanie, kiedy pierwsze miłości, stare romanse, przyjaciele i wrogowie spotkają się ponownie, podczas gdy ta ikoniczna obsada, którą cały świat oglądał, jak dojrzewają, próbuje kontynuować to, co zaczęli tyle lat temu?" – czytamy w zapowiedzi serialu stacji Fox.Nowa seria zatytułowana "BH90210" będzie się składać z sześciu odcinków. Amerykańska premiera na antenie Fox została zaplanowana na 7 sierpnia. Na razie nie wiemy, kiedy sequel pojawi się w polskiej telewizji.