10 screenów z polskich mediów, które prosto pokazują "dwie Polski", które dziś mamy

Marek Kuchciński przeprosił wszystkich "urażonych". • Fot. Marek Podmokły /Agencja Gazeta

1. naTemat.pl

2. TVP Info

3. Gazeta.pl

4. Onet.pl

5. WP.pl

6. Wyborcza.pl

7. RMF FM

8. Radio ZET

9. Niezalezna.pl

10. wPolityce.pl

fera #KuchcinskiTravel to jeden z najgorętszych tematów sezonu wakacyjnego. Dziś oficjalnie głos zabrał sam zainteresowany, choć trudno powiedzieć, żeby się szczerze pokajał. Marek Kuchciński wyrecytował oświadczenie i "przerosił urażonych". Niezależnie od tego, kogo się popiera, to zdecydowany news dnia, o którym się mówi i który jest ważny. W końcu chodzi o jedną z najważniejszych osób w państwie. Tymczasem okazuje się, że mamy dwie równoległe rzeczywistości. Oto screeny z polskich portali z ok. godziny 15.4 Jak widać niektóre z nich nie mają nawet wzmianki na samej górze strony o tej sprawie. A jeśli już piszą, to gdzieś nisko na stronie.