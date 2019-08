Jak rozpoznać płatny numer? Już nie musisz bać się połączeń od nieznajomego

Numery rozpoczynające się gwiazdką mogą świadczyć o podwyższonej opłacie. • Fot. 123rf

ieznany numer, który wyświetla się na telefonie, może u niejednej osoby wywołać niepokój. Nie trzeba się jednak tego obawiać. Aby nie dać się naciągnąć na kasę, wystarczy zapamiętać te podstawowe informacje na temat tzw. numerów premium.Numer premium to specjalny numer o podwyższonej opłacie, który wiąże się z rozliczeniami poza abonamentem oraz pakietami minut. Stosuje się go m.in. w telemarketingu, towarzyskich czatach oraz przy loteriach telefonicznych. Większość tych numerów jest niegroźna , choć zdarzają się i takie sytuacje, w których mogą się one okazać dla nas szkodliwe.Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi specjalny rejestr numerów o podwyższonej opłacie. Na stronie UKE można sprawdzić informacje na temat nieznanego numeru, który właśnie do nas dzwonił. Istnieje również możliwość zgłaszania podejrzanych numerów, których na takiej liście nie ma. Numery premium łatwo rozpoznać po SMS-ach i MMS-ach. Wtedy numery są najczęściej czterocyfrowe, pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe i zaczynają się od cyfr 7, 8 lub 9. Należy wystrzegać się również numerów poprzedzonych znakiem gwiazdki.Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed numerami premium, wystarczy je zablokować. Najłatwiejszym sposobem jest skontaktowanie się z własnym operatorem i poproszenie go o blokadę wszystkich numerów o podwyższonej opłacie. Taka usługa jest za darmo.