Ujawniono możliwą datę konwencji PiS. Wtedy poznamy program partii na wybory

Zaraz po wakacjach PiS na zaprezentować swój program. Możliwa data konwencji to 7 września. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

P

rawo i Sprawiedliwość nie zwalnia tempa przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. 7 września ma się odbyć konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego, podczas której zostanie zaprezentowany program na jesienną kampanię – podaje portal 300polityka.pl.7 września to najbardziej prawdopodobny termin konwencji PiS, ale jeszcze może się on zmienić. Tak wynika z informacji, które przekazali rozmówcy 300POLITYKI. O tym, że partia zaprezentuje swój program na jesienną kampanię zaraz po wakacjach, mówił niedawno szef Centrum Analiz Strategicznych prof. Waldemar Paruch.– Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości będzie szeroki co do zasięgu i głęboki co do zakresu. Będzie całościowym pomysłem na cztery lata rządzenia Polską – zapowiadał na antenie Polskiego Radia Inny z rozmówców portalu wyjaśnił, że w interesie obozu Zjednoczonej Prawicy jest jak najkrótsza kampania, która ma ruszyć na dobre dopiero we wrześniu. To będzie znacząca zmiana, bo w 2015 r. Ewa Kopacz i Beata Szydło ruszyły w Polskę jeszcze przed wakacjami, by przekonywać do siebie wyborców.Przypomnijmy, że w lipcu PiS zorganizowało trzydniową konwencję w Katowicach . W ramach wydarzenia pod hasłem "Myśląc Polska" dwukrotnie przemawiał Jarosław Kaczyński. Prezes partii nazywał wszystkich przeciwników jego ugrupowania " ofensywą zła ". Później ponownie zagrzewał do walki o to, aby PiS trwał u władzy "dla dobra naszej ojczyzny".źródło: 300polityka.pl