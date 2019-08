Kłęby dymu w samolocie linii British Airways. Maszyna musiała awaryjnie lądować

Kłęby dymu pojawiły się na pokładzie samolotu linii British Airways. • Fot. Twitter.com / @airplusnews_EN

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

hwile grozy na pokładzie samolotu linii lotniczych British Airways. W czasie lotu zapalił się jeden z silników, ale pilotom udało się wylądować na lotnisku w Walencji. Do sieci trafiły nagrania, na których widać kłęby dymu we wnętrzu maszyny. Poszkodowanych zostało 19 osób.Służby w Walencji dostały informacje o problemach samolotu w poniedziałek wieczorem. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że jeden z silników maszyny lecącej z Londynu stanął w płomieniach. Jak podaje "The Telegraph", pilotom udało się awaryjnie wylądować w Hiszpanii.Kiedy strażacy zajęli się maszyną okazało się, że z silnika wydobywa się jedynie dym. Sytuacja była jednak poważna, bo dostał się on również do wnętrza samolotu. Do sieci trafiły nagrania i relacje świadków, z których wynika, że ludzie w środku nie mogli oddychać i wybuchła panika.Na pokładzie było 175 pasażerów, sześciu członków personelu pokładowego i dwóch pilotów. W sumie poszkodowanych zostało 19 osób, ale tylko trzy zabrano do szpitala. Nikomu nic poważnego się nie stało.Kiedy otworzono wyjścia awaryjne, pasażerowie mogli wydostać się na zewnątrz po nadmuchiwanych zjeżdżalniach.Głos w sprawie zdarzenia zabrał rzecznik linii British Airways, ale nie przekazał żadnych szczegółów ani nie wyjaśnił, co dokładnie się stało. Potwierdził jedynie, że doszło do incydentu.źródło: " The Telegraph