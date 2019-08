Dramat we Wrocławiu. Kobieta podpaliła się koło przystanku na oczach przerażonych ludzi

Kobieta podpaliła się w pobliżu pętli tramwajowej Poświętne we Wrocławiu. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

obieta podpaliła się niedaleko pętli tramwajowej Poświętne we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło przed godziną osiemnastą w poniedziałek – podaje Gazeta Wrocławska.Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Kilka metrów od przystanku przy pętli tramwajowej we Wrocławiu kobieta zaczęła krzyczeć, a następnie oblała się łatwopalną substancją i podpaliła . Stojący obok ludzie ruszyli jej na ratunek, a na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten jednak musiał zawrócić ze względu na ulewę. Kobietę przetransportowało do szpitala pogotowie.Jej stan określany jest jako ciężki. Brak jest informacji dotyczących motywów, jakimi miała się kierować. Straż pożarna dogasiła później trawnik, na którym stała kobieta.źródło: " Gazeta Wrocławska