Ależ oni mają dystans do siebie! Rodzina Magdy Gessler bawi do łez na Instagramie

Lara Gessler na instagramie pokazał szalone tańce z rodzicami. • Fot. Instagram.com/lara_gessler

Bartosz Świderski

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zego to człowiek nie robi na wakacjach... Jedni chodzą po górach, inni żeglują lub wylegują się na plaży, a Magda Gessler tańczy. I to jak! Nagranie udostępnione na Instagramie córki restauratorki Lary Gessler rozbawiło internet.Burridge Lake to małe jezioro na południowy wschód od Ottawy i najprawdopodobniej miejsce, gdzie rodzina Magdy Gessler spędza teraz wakacje. Taki w każdym razie można wysnuć wniosek z postu na Instagramie opublikowanego przez córkę znanej restauratorki Larę Gessler Jednak mniejsza o to gdzie, ważniejszym jest to, jak bohaterzy postu spędzają wakacje. Na nagraniu widać tańczącą Magdę Gessler , jej męża Waldemara Kozerawskiego i skaczącą Larę. Film jest naładowany pozytywną energią. Widać, że wszyscy świetnie się czują w swoim towarzystwie.