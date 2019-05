Magda Gessler chciała pochwalić się córką. Ale fanom taka promocja się nie spodobała

Magda Gessler pochwaliła się zdjęciem córki w bieliźnie. • Fot. Facebook / Magda Gessler

Bartosz Świderski

"No piękna, piękna ale czemu w majtkach?"



"Uważam, że tak poważnej kobiecie jaką jest M.Gessler, półnagie zdjęcia córki w internecie są po prostu niesmaczne i nie wypada . Bądźmy szczerzy, Lara jest szczupła, ale pupę ma płaską i nie ma co tu pokazywać ani czym się chwalić. Lepiej by było wrzucić zdjęcia z osiągnięć córki i chwalić się jej umiejętnościami nie nagą pupą"



"Jakbym ja zrobiła sobie zdjęcie w majtkach to moja mama byłaby wkurzona na mnie "szanuj się kobieto "– by było, a tutaj mamuśka daje sama takie foto"

agda Gessler jest dumna ze swojej córki. Nic więc dziwnego, że postanowiła pochwalić się córką. Tym razem wykorzystała do tego swój profil na facebooku. "Bardzo jestem dumna z Lary, wspaniała, pracowita, zdolna, z charakterem..." – napisała. Jednak wpis nie wszystkim się spodobał. Lara Gessler na zdjęciu prezentuje się wyjątkowo. Jednak fotografia nie wszystkim się spodobała. Nie chodzi jednak o doznania estetyczne, a o fakt, że kobiety w bieliźnie opublikowała jej matka. Wielu obserwatorów uznało, że to przesada, aby Magda Gessler wykorzystywała tak odważny wizerunek córki. "Wszystko ładnie, pięknie ale dlaczego w gaciach?" – brzmiał jeden z komentarzy.Oczywiście nie zabrakło także głosów osób, które stanęły w obronie zarówno matki, jaki i córki. "Boże, ale macie problem. Nie możecie mówić co Pani Magdzie, czy jej córce mówić, co mogą, a co nie, co wypada, a co nie. Ich sprawa, ich życie" – napisała jedna z obserwatorek.Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Lara Gessler szokuje w podobny sposób. Dyskusję wywołało choćby zdjęcie, które opublikowała na Instagramie, a na którym pozuje nago na balkonie hotelowego apartamentu. Wtedy Magda Gessler także chwaliła wdzięki córki.