To może być jedna z najgroźniejszych nocy tego lata. Spodziewajcie się ulewnych deszczów, burz i podtopień

W środę 7 sierpnia będzie upalnie w całym kraju. W wielu miejscach Polski będzie grzmieć, spodziewane są też przelotne opady. • Fot. Ventusky.com

Redakcja naTemat

wielu miejscach Polski w środę szykują się burze, wyładowania i ulewne deszcze, które mogą powodować podtopienia. Przed nami prawdopodobnie jedna z najgroźniejszych nocy tego lata ze względu na zjawiska pogodowe. Dodajmy, że temperatura w tym dniu może dochodzić nawet do 30 stopni Celsjusza.– Jeśli prognozy się potwierdzą, to nocą ze środy na czwartek będziemy mieli do czynienia z bardzo niebezpiecznym incydentem burzowym – powiedział bloger pogodowy Jarosław Turała w rozmowie z Wirtualną Polską.Wiatr w porywach może osiągać nawet 100 km/h. – Oprócz wiatru kolejnym zagrożeniem nocą ze środy na czwartek będą nawalne opady deszczu, które mają powodować podtopienia i zalania – dodał Turała.Sam dzień będzie jednak przyjemny. "Najchłodniej" będzie w środę na Kaszubach i Suwalszczyźnie – 24 stopnie. Taka sama temperatura czeka turystów, którzy spędzają urlop w Trójmieście i na Pomorzu. W Warszawie będzie 26 stopni, w Poznaniu o jeden stopień cieplej, a we Wrocławiu będzie 28 kresek na plusie. Gorąco będzie tradycyjnie na południu . W województwie podkarpackim termometry pokażą 30 kresek powyżej zera. Dokładnie taka sama temperatura powinna być w stolicy Małopolski.źródło: TVN Meteo