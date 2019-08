Data wyborów parlamentarnych nie jest przypadkowa. Kiedy pójdziemy głosować?

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w Polsce 13 października. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ndrzej Duda ogłosił oficjalną datę jesiennych wyborów parlamentarnych. Głosowanie odbędzie się 13 października 2019 r. Co trzeba wiedzieć przed pójściem na wybory?To już pewne – najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października 2019 r. Był to najwcześniejszy możliwy termin, zaś najpóźniejszym mógł być 10 listopada. Informację o ustaleniu daty głosowania potwierdziła Kancelaria Prezydenta RP.Data wyborów wyznaczana jest na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji obu izb parlamentu.Po opublikowaniu postanowienia prezydenta w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza. Andrzej Duda podkreślał, że zależało mu na tym, by kampania była jak najkrótsza, aby spory polityczne, które jej towarzyszą, zostały jak najszybciej zakończone.Polacy pójdą do urn wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Wybory przeprowadzone zostaną na podstawie kodeksu wyborczego.Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych w Polsce mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat. Obecnie jest to ponad 30 mln osób.