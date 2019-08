Tego dnia wybierzemy nowy parlament! Duda podjął decyzję ws. terminu wyborów

Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 13 października • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda wreszcie ogłosił z dawna oczekiwaną decyzję w sprawie terminu wyborów parlamentarnych. 13 października Polacy pójdą do urn wybierać 460 posłów i 100 senatorów. To był pierwszy z możliwych terminów.Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy poinformował oficjalnie, że decyzją prezydenta wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Od momentu ogłoszenia terminu może oficjalnie zacząć się kampania wyborcza.Patrząc na kalendarz wyborczy, wybory mogły odbyć się w terminie od niedzieli 13 października do niedzieli 10 listopada – nie wcześniej, ale i nie później. Prezydent Duda ogłaszając termin wyborów na 13 października, postanowił skrócić kampanijne męki PiS, które w ostatnich dniach ma poważne problemy wizerunkowe. Dłuższe ujawnianie kolejnych afer mogłoby się przełożyć na niekorzystny wynik dla partii Jarosława Kaczyńskiego.