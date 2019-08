Jakimowicz stracił pracę w serialu. "Zrezygnowali" z niego po głośnych wypowiedziach o LGBT

Jarosław Jakimowicz ujawnił w TVP Info, że stracił pracę w serialu. • Fot. Screen z programu "Minęła 20" / TVP Info

J

arosław Jakimowicz, którego aktorska sława nieco przebrzmiała, ostatnio przypominał o sobie wypowiedziami na temat LGBT. Bronił Zofii Klepackiej, która wsławiła się ostrymi słowami na temat mniejszości seksualnych. I jak właśnie ujawnił w rozmowie z TVP Info: stracił za to pracę w serialu.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Aktor, który życiową rolę zagrał w "Młodych Wilkach" w latach 90. , wyjawił w programie "Minęła 20", że stracił pracę w serialu . Miał już wynegocjowane stawki za udział w produkcji. Ale agentka poinformowała go, że z powodu wypowiedzi publicznych stacja zrezygnowała z jego angażu.– Serial, rola, wynegocjowane stawki – to nie jest kwestia dwóch dni, to jest sprawa, która była negocjowana dużo wcześniej. Potwierdzona taksówka. Dzwoni do mnie agentka: W związku z twoimi wypowiedziami oni z ciebie zrezygnowali. Mówię: Aniu, jakimi wypowiedziami? Ona mówi: Bo ty się teraz udzielasz, nie wiem o co chodzi, ale zrezygnowali z ciebie – powiedział Jarosław Jakimowicz na antenie TVP Info.



Przypomnijmy, Jarosław Jakimowicz stanął w obronie Zofii Klepackiej, która ma na swoim koncie wiele postów wymierzonych w społeczność LGBT. Aktor odniósł się do starcia windsurferki i Kingi Rusin w wyborczą niedzielę. Źródłem konfliktu były prawa mniejszości.







Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Ideologicznie reprezentujesz mnie, nas reprezentujesz i zgadzam się z tobą w stu procentach. Kiedy usłyszałem o karcie [LGBT] , powiedziałem "nie, nie zgadzam się" i bardzo podobało mi się twoje stanowisko – zwrócił się Jakimowicz do Zofii Klepackiej.Jakimowicz zaatakował również personalnie Borysa Szyca, chociaż nie wymienił go z nazwiska. – To czego nie rozumiem to te faszystowskie metody, które się tak często u nas stosuje i nie można mieć swojego zdania. A jak się ma swoje zdanie, to w jakichś chorych makówkach rodzi się to, że ktoś ci próbuje odebrać medale. Medale, które zdobywałaś na wodach całej Europy i świata dla Polski, gdzie grano hymn, gdzie ludzie się wzruszali? To jest jakieś chore – mówił ostro Jakimowicz.Aktor dodał, że wie, jakim wysiłkiem są okupione sukcesy Klepackiej i zaznaczył: – Jak jakiś chory pacjent, który przebalował pół życia, może mówić takie rzeczy? Puknijcie się ludzie w głowę.Sportsmenka grzmiała między innymi, że " LGBT może nam podskoczyć ". – Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę? Nie wydaje mi się – wskazywała.– Niezmiennie jestem też przeciwna nauczaniu naszych dzieci chorej ideologii i tłumaczeniu im spraw, które należą do każdego rodzica – to również słowa Klepackiej. Sportsmenka potrafiła ponadto stwierdzić, że… "LGBT spięło poślady". A to tylko kilka przykładów jej wypowiedzi, które odbiły się w Polsce szerokim echem.źródło: TVP Info