"Siemano wszyscy moi hejterzy. Wygraliśmy batalię". Klepacka wstawiła nowe nagranie o LGBT

Zofia Klepacka wstawiła nowe nagranie nt. LGBT na Facebooku, w którym zwróciła się do swoich hejterów. • Fot. Facebook / Zofia Klepacka

indsurferka Zofia Klepacka nie ustępuje w sprawie LGBT i opublikowała nowe nagranie na Facebooku. "Siemano wszyscy moi hejterzy, którzy chcieliście odebrać mi medale, wywalić mnie z kadry olimpijskiej. Nie udało się Wam mnie zdyskredytować" – powiedziała."Zrobiliście dobrą robotę. Wszyscy dowiedzieli się o tej karcie LGBT , którą chcieliście wprowadzić do szkół, by indoktrynować nasze dzieci. My jako rodzice nie pozwolimy na to" – dodała i stwierdziła, że "tę batalię wygraliśmy"."Gdzie jest wasz lider Rabiej ? Wyjechał na wakacje czy gdzieś się schował. Pamiętajcie o trzech wartościach, w jakich wzrastaliśmy: Bóg, honor, ojczyzna" – zakończyła.Windsurferka znalazła się w ogniu krytyki po swoich homofobicznych wpisach na Facebooku . Sportsmenkę oskarżano o dzielenie społeczeństwa. "Zajmij się sportem. Serio."; "Mam nadzieję, że twoje dziecko będzie gejem lub lesbijką! Trzymam za to bardzo mocno kciuki!"; "Ja nie chcę, żebyś reprezentowała barwy Polski w żadnej z dyscyplin sportowych, gdzie mogę złożyć oświadczenie?" – pisali internauci. Krytykowała ją także koleżanka z kadry Jolanta Ogar , która poczuła się urażona jednym z wpisów. Jak ujawniła Ogar, Klepacka przeprosiła za swoje słowa. Po krytycznych komentarzach Klepacka odpowiedziała w swoim stylu: "Ej słuchajcie, ale LGBT spięło poślady... Jaki jad i nienawiść do mojej osoby" – napisała.