Wyprawka szkolna dla dziecka sporo kosztuje. Ile rodzice wydadzą w tym roku?

Przeciętna polska rodzina wyda na wyprawkę szkolną 1718 zł. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

D

o rozpoczęcia roku szkolnego zostało już mało czasu, więc to ostatni dzwonek, by wybrać się na zakupy i skompletować wszystko, co jest potrzebne do zajęć. A tanio niestety nie jest. W tym roku rodzice będą musieli jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli.Wymienione sumy w raporcie firmy Deloitte robią wrażenie. Z danych opublikowanych przez serwis businessinsider.com.pl wynika, ż rodzice przed 1 września muszą liczyć się z naprawdę sporymi wydatkami.Przeciętna polska rodzina wyda na wyprawkę szkolną 1718 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem będzie to średnio 1388 zł, z dwojgiem 1898 zł, a z trojgiem 2742 zł. W raporcie wskazano, że ponad połowa Polaków (51 proc.) zamierza przeznaczyć na wyprawkę tyle samo pieniędzy, co w ubiegłym roku. W przypadku ok. 30 proc. będzie to więcej niż przed rokiem, 18 proc. mniej.Rodzice w Polsce najwięcej funduszy zamierzają przeznaczyć na codzienną odzież dla swoich dzieci. Drugą pozycję w zestawieniu zajęły podręczniki i książki, o których już wcześniej pisaliśmy w naTemat . Okazuje się, że patrząc na ceny, wyprawka 300+ niektórym nie wystarczy nawet na połowę potrzebnych podręczników.Znaczna część ze wspomnianej kwoty 1718 zł może zostać przeznaczona również na zakup komputera. Pozostałe wydatki to m.in. plecaki, niezbędne mundurki czy usługi związane z transportem do szkoły, np. bilet elektroniczny.