Jak po przejściu huraganu. Tak wygląda teren po Pol'and'Rock Festival

Internauta opublikował zdjęcia terenu, na którym odbył się festiwal Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą. • Fot. Adam Borowski - Dobrowolski

Teren po Pol'and'Rock Festival 2019. W imprezie wzięło udział kilkaset tysięcy fanów muzyki i dobrej zabawy. • Fot. Adam Borowski-Dobrowolski

nternauta wrzucił zdjęcia terenu, na którym odbywał się na początku sierpnia festiwal Pol'and'Rock. Widać na nim mnóstwo kolorowych worków na śmieci, butelek, folii, pustych namiotów czy nawet butów. Ale to i tak nic jak na to, ilu uczestników brało udział w imprezie: Jurek Owsiak oszacował frekwencję na 750 tys. osób.To właśnie obuwie robi największe wrażenie na zdjęciach. Dziesiątki par butów rozwieszono na kablach pomiędzy latarniami czy na gałęziach drzew. "Właścicieli do tej pory nie odnaleziono" – wymownie skomentował Adam Borowski-Dobrowolski, który udostępnił fotografie.Same liczby sporo mówią o rozmachu Pol'and'Rock Festival. Policja podała, że w kulminacyjnym momencie w imprezie brało udział 285 tysięcy osób (w zeszłym roku było 250 tys.). Jurek Owsiak z kolei mówił o 750 tysiącach uczestników Zarejestrowane zostały 131 przestępstwa i 134 wykroczenia, doszło do 541 interwencji, zatrzymano 97 osób – wyliczył rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. Statystyki dotyczą okresu od 29 lipca od godziny 8.00 do 5 sierpnia do godziny 5:00. Niestety, nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.