Hołownia ujawnił swoją tajemnicę. Na Instagramie wspomniał o rodzinie

Szymon Hołownia na Instagramie zdradził, że ma żonę i córkę. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zymon Hołownia raczej stara się chronić swoje życie prywatne. Niedawno dziennikarz wstawił jednak zdjęcie, którym przez przypadek potwierdził kluczowe fakty ze swojego życia. Już wiadomo, że publicysta ma żonę i dziecko.Nie jest tajemnicą, że Szymon Hołownia dwa razy przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Za pierwszym razem opuścił go ze względów zdrowotnych, z kolei za drugim miał uznać, że to jednak nie jest miejsce dla niego.Później niewiele można było dowiedzieć się o życiu prywatnym dziennikarza. W telewizji pokazywał się bez obrączki, więc nie brakowało spekulacji, w jaki sposób ułożył sobie życie.Hołownia w czerwcu opublikował na Instagramie post, w którym zdradził kilka szczegółów. Być może przez przypadek, ale stało się. Jego wpis był niepozorny, dotyczył nieudanych zakupów. Jeden fragment okazał się jednak kluczowy."(...) Dostajesz przesyłką z Chin tuzin innych wspaniałych, wartych łącznie pewnie 15-20 USD, rzeczy m.in. kurtkę trzeciej jakości haftowaną w żurawie w rozmiarze dla krasnoludka, przymałe majtki chyba z płótna żaglowego we wzorze moro, tudzież te okulary, w których możesz sobie np. zatańczyć 'Gangnam Style' (tyle że żona z córką mają ubaw, gdy zakładam, więc chyba z powodów rodzinnych zostawię" – napisał Hołownia.Tym samym współprowadzący program "Mam talent!" przyznał publicznie, że ma żonę i córkę. Niestety, ci, którzy liczyli na więcej informacji, na razie nie dowiedzą się nic więcej. Dziennikarz poza tym wpisem nie chwalił się nigdy, kim jest jego wybranka serca.