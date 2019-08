Wpadł 25 lat po dokonaniu zbrodni. Sukces policjantów z Archiwum X

25 lat po zabójstwie policjanta zatrzymano podejrzanego o popełnienie morderstwa. • Fot. Policja

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzez ćwierć wieku zabójca policjanta chodził na wolności, ale koledzy zamordowanego funkcjonariusza o nim nie zapomnieli. 25 lat po dokonaniu zbrodni policjanci z Archiwum X wytypowali podejrzanego. Zaskoczony nie stawiał oporu, trafił do aresztu.Starszy sierżant Henryk Stolarek zginął w marcu 1994 roku. Jego ciało znaleziono na tylnej kanapie służbowego Poloneza, a sam samochód został utopiony w stawie w okolicach wsi Pyszków pod Sieradzem. Jeden z mieszkańców zauważył wystający z wody dach pojazdu.Zginął pistolet zamordowanego policjanta i dwa magazynki amunicji. Sprawa z powodu niewykrycia sprawcy została umorzona w 1996 r. Pozostawała nierozwiązana przez 25 lat.Aż do teraz. Policja zatrzymała 44 Janusza K., który właśnie wrócił do Polski z Niemiec , gdzie pracował od kilku lat. Jego zaskoczenie było tak wielkie, że nie stawiał oporu. Na wniosek sądu podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu na trzy miesiące. Za zabicie policjanta grozi mu dożywocie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Zdaniem prowadzących śledztwo mężczyzna nie działał sam.