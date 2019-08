Ludowcy już nie są dla niego "mafią". Koalicja Kukiza z PSL stała się faktem

Kukiz'15 i Polskie Stronnictwo Ludowe pójdą razem do wyborów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

SL oraz Kukiz'15 łączą siły i wspólnie wystartują w wyborach do parlamentu. Dla obu partii to sposób, by zapewnić sobie kilka mandatów w przyszłym Sejmie. Jeszcze kilka lat temu taki sojusz nie mieścił się w głowie ani liderom tych partii, ani ich wyborcom. Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz ogłosili, że PSL i Kukiz'15 pójdą wspólnie do wyborów. – Budujemy racjonalne centrum – zapewnia szef ludowców. Wtóruje mu Paweł Kukiz, który zapewnia, że Kukiz'15 wspólnie z PSL doprowadzi do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem.Koalicja ludowców z Kukizem wygląda na ostatni akt rozpaczy liderów obu partii. PSL po rozpadzie Koalicji Europejskiej nie potrafiło dogadać się z PO i zapowiedziało samodzielny start w wyborach do parlamentu.Zawiodły negocjacje z bezpartyjnymi samorządowcami i próba budowy wielkiego bloku centrowego, dziś sondaże dają PSL poniżej 3 proc. głosów. Taki wynik nie tylko nie dałby PSL ani jednego mandatu, ale jeszcze pozbawiłby subwencji z budżetu.W trochę lepszej sytuacji wydaje się być Paweł Kukiz, któremu sondaże dają około 5-6 proc. Problem w tym, że co chwila odchodzą z klubu kolejni działacze. Kierunek obierają na PiS, a Kukizowi pozostaje tylko robić dobrą minę do złej gry, dziękować za 4 laty współpracy i... szukać koalicjanta. Dziś Pawłowi Kukizowi nie przeszkadza sojusz z ludowcami. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu członków tej partii nazywał "mafią".– Tam jest siedemdziesiąt parę tysięcy członków, z czego 90 proc. ma pracę w agencjach rolnych, spółkach Skarbu Państwa. To jest mafia! Albo nie mafia, źle powiedziałem, bo definicja mafii jest taka, że mafia to zorganizowana grupa przestępcza, która posiada macki w kręgach władzy. Oni nie wypełniają tej definicji, ponieważ oni mają te władzę! – mówił Kukiz na jednym ze spotkań z wyborcami.