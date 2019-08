Kukiz'15 dalej się sypie. Przez sojusz z PSL klub opuścił poseł Maciejewski

Kukiz'15 negocjuje koalicję z PSL, ale jednocześnie nadal przezywa wewnętrzny rozpad. • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oseł Andrzej Maciejewski na ręce Pawła Kukiza złożył rezygnację i wystąpił z klubu Kukiz'15. Polityk nie zgadzał się na wyborczą koalicję z PSL. Poseł nie zamierza ubiegać się o mandat z list koalicji, którą Kukiz negocjuje z Kosiniakiem-Kamyszem."Zanim złożyłem rezygnację z klubu Kukiz15 spotkałem się z Pawłem Kukizem . Podziękowałem za 4 lata wspólnej polityki. Rozstaliśmy się w miłej atmosferze, tak jak to w polityce powinno wyglądać" – napisał na Twitterze poseł Andrzej Maciejewski.W rozmowie z RMF FM polityk przyznał, że decyzja o wystąpienie z klubu Kukiz'15 dojrzewała w nim już od kilku miesięcy. Zrezygnował teraz, bo ma świadomość, iż z chwilą ogłoszenia przez prezydenta terminu wyborów partia wchodzi w nowy okres i nie chciał, by ktokolwiek w partii myślał, że wiąże z nią jeszcze jakieś plany.Maciejewski podkreślił, że nie będzie startował z list wyborczych Kukiz'15, a tym bardziej ze wspólnej listy z PSL. Poseł nie ukrywa, że z ludowcami jest mu nie po drodze. – Moje poglądy najbliższe są PiS . Dlatego z tą partią wiązałbym swoją polityczną przyszłość, ale czekam na decyzję szefa tego klubu, co do planów dalszej współpracy – zapowiedział Maciejewski.źródło: RMF FM