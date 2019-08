Kościół zamyka usta o. Gużyńskiemu. Ukarano go za krytykę homofobii abp. Jędraszewskiego

Ojciec Paweł Gużyński, który skrytykował abp Jędraszewskiego za wypowiedź o "tęczowej zarazie", trafił na trzytygodniową pokutę. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

O

jciec Paweł Gużyński trafi do klasztoru kontemplacyjnego na trzytygodniową pokutę. Taka jest decyzja prowincjała dominikanów o. Pawła Kozackiego. Można to potraktować jako karę wobec o. Gużyńskiego za krytykę słów abp. Marka Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie"."W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę. Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych" – napisał w oświadczeniu prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki.W ten sposób o. Paweł Gużyński został uciszony za apel skierowany do Polaków, w którym wierni mieli namawiać abp. Marka Jędraszewskiego do dymisji. Ukarany właśnie dominikanin chciał w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec arcybiskupa, który w swojej homilii nazwał społeczność LGBT "tęczową zarazą". "W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Księdza Arcybiskupa pod adresem osób LGBT+ , w trakcie kazania wygłoszonego w dniu 1 sierpnia br., w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które nosiły znamiona mowy nienawiści, stojąc w całkowitej sprzeczności z fundamentalną dla każdego Chrześcijanina zasadą miłości do Bliźniego, naruszając tym samym naukę Chrystusa głoszoną przez Kościół Powszechny, którego ksiądz jest Sługą, zwracam się do Księdza Arcybiskupa o przeproszenie za wygłoszone słowa, honorowe podanie się do dymisji i poświęcenie się życiu w ciszy i odosobnieniu" – krytykował słowa hierarchy o. Gużyński.Prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki zaznaczył w oświadczeniu, że ostatnie wypowiedzi o. Pawła Gużyńskiego "były jego osobistą inicjatywą". " Jako dominikanie we wszystkich naszych działaniach chcemy pozostać wierni dwóm zasadom jednocześnie: bronić potrzebujących oraz czynić to w jedności z Kościołem" – podkreślał wpływowy zakonnik.Źródło: info.domikanie.pl