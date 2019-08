Afera w "Tęczowym Music Boxie". Głos zabrał znajomy Krzysztofa Sadowskiego z tamtych lat

Andrzej Rosiewicz jest zaskoczony doniesieniami o molestowaniu w Tęczowym Music Boxie. • Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

oniesienia o tym, że znany muzyk jazzowy Krzysztof Sadowski miał molestować dzieci w "Tęczowym Music Boxie", wstrząsnęły polskim światkiem muzycznym i nie tylko nim. Głos zabrał znajomy Sadowskiego, Andrzej Rosiewicz, który jest zaskoczony całą sprawą.– Znam Krzysztofa od lat i bardzo cenię jego twórczość. Pracowałem z nim. Nigdy nic nie zauważyłem, ale te programy były tak dawno. Nie za bardzo cokolwiek pamiętam. Jestem związany ze środowiskiem muzycznym od wielu lat. Nigdy nie słyszałem żadnych plotek czy czegoś takiego. Bardzo mnie to zaskoczyło i zasmuciło – powiedział Rosiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską Choć prokuratura prowadzi śledztwo od prawie roku, to jeszcze nikt nie został w sprawie przesłuchany. Jak podaje WP, do dwóch kobiet, które oskarżyły muzyka o gwałt, mają dołączać kolejne.– Jestem gotowa zeznawać. Chcę dołożyć swoją cegiełkę do tej sprawy. Dość milczenia. Dopóki myślałam, że tylko mi to robił, jakoś sobie z tym radziłam. Gdy wiem, że ofiar było dużo więcej, może życie się rozsypało. Najgorsze, że w tamtym czasie dorośli wiedzieli, co on z nami robił i nikt nie zareagował – powiedziała w rozmowie z portalem jedna z kobiet.Dziennikarskie śledztwo w sprawie afery w "Tęczowym Music Boxie" prowadzi Mariusz Zielke . "Krzysztof Sadowski, wielka postać polskiego jazzu, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Jazzowego, współtwórca 'Tęczowego Music Box', działacz Jazz Jamboree i innych programów, nauczyciel setek, a może i tysięcy dzieci, był pedofilem" – napisał we wstrząsającym poście na Facebooku dziennikarz.O domniemanej aferze pedofilskiej dotyczącej programu zrobiło się głośno niedawno. Jak relacjonowała jedna z uczestniczek "Tęczowego Music Boxu" , były one ofiarami molestowania ze strony znanego muzyka, którego tożsamość na początku pominięto.źródło: Wirtualna Polska