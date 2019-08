Zmarła po kąpieli w Bałtyku. Powodem śmierci było zakażenie przecinkowcem

Bakterie przecinkowca są niebezpieczne dla człowieka. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

ak podają zagraniczne media, zmarła starsza kobieta (najprawdopodobniej obywatelka Niemiec), która podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim zakaziła się przecinkowcem. Niebezpieczną bakterię miała złapać odpoczywając nad morzem w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, który sąsiaduje z Polską.Niemiecka prasa nie ujawniła dotąd kraju pochodzenia zmarłej osoby. Nie jest to jednak pierwszy przypadek zakażenia się bakterią przecinkowca w Meklemburgii - chociaż ten jako jedyny w ostatnim czasie zakończył się tragedią.Od czerwca w kraju tym bakterią zakaziły się około cztery osoby. Na złapanie przecinkowca najbardziej narażone są osoby starsze oraz te ze słabą odpornością.Niemieckie media przytaczają opinie ekspertów, że w wyniku zmian klimatu, przecinkowców w Bałtyku będzie coraz więcej.Przecinkowce (m.in. vibrio vulnificus) spotyka się z reguły w warunkach wodnych - wcześnie upodobały sobie tereny tropikalne, ale przez globalne ocieplenie grasują teraz w Bałtyku. Mówi się, że bakterie te są mięsożęrne - potrafią wejść do organizmu poprzez rany.W skrajnych przypadkach przecinkowce mogą doprowadzić do amputacji kończyny, a nawet zgonu.źródło: "Ostsee-Zeitung"