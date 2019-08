Szwedzki minister sprawiedliwości odpowiada na fake newsy Beaty Mazurek. "Dane z sufitu"

Szwedzki minister sprawiedliwości odpowiada na fake newsy Beaty Mazurek. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

B

eata Mazurek trafiła na łamy poczytnego szwedzkiego dziennika "Aftonbladet". Świeżo upieczona posłanka PiS nie ma powodów do dumy z tego, że Skandynawowie o niej usłyszeli. Stała się bowiem pośmiewiskiem. Na jej "rewelacje" zareagował szwedzki minister sprawiedliwości i imigracji.

Beata Mazurek ślepo uwierzyła w doniesienia portalu braci Karnowskich (choć przecież niedawno naukowcy z Oksfordu zaliczyli wPolityce do serwisów szerzących dezinformację). Europosłanka PiS podała dalej tweet z informacją portalu o Szwedach szukających azylu w Polsce.



Mazurek dodała do tego swój komentarz. "Zamachy, wzrost przestępczości, gwałty, strach i strefy szariatu.Takie są konsekwencje multikulturalizmu i otwartych drzwi dla imigrantów. Szwedzi uciekają ze swojego kraju, aby w Polsce znaleźć spokój i normalność" – napisała europosłanka.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jej tweet wywołał reakcję szwedzkiego ministra sprawiedliwości i imigracji Morgana Johanssona. Lewicowy polityk w dzienniku "Aftonbladet" stwierdza wprost, że Beata Mazurek kłamie.– To są dane z sufitu. Kierunek migracyjny idzie w odwrotną stronę. Do Szwecji w latach 2017-18 wyemigrowało ponad 8 tys. Polaków. To ponad trzy razy więcej niż całkowita liczba Szwedów, którzy mieszkają w Polsce – wyjaśnił minister Johansson.Szwedzki minister sprawiedliwości poszedł o krok dalej – co świadczy, że Mazurek mocno wyprowadziła go z równowagi. Władze w Sztokholmie zazwyczaj nie ujawniają narodowości osób popełniających przestępstwa. Tym razem minister złamał tę zasadę, przyznając, że za znaczną część przestępstw w Szwecji - owszem, odpowiadają imigranci, ale... z Polski.– Rzeczywiście, mamy problem z gangami złodziei z zagranicy, także tych z Polski. Gangi te są odpowiedzialne za prawie połowę włamań w Szwecji oraz 90 proc. wszyskich kradzieży samochodów, silników do łodzi oraz maszyn rolniczych. Jeśli szanowna pani poseł może coś w tym temacie zrobić, byłbym wdzięczny – odpowiedział Johansson.Pod tekstem "Aftonbladet" zaroiło się od komentarzy Szwedów. Zdarzają się i takie: "Polska nie jest demokratycznym krajem i powinna zostać wyrzucona z UE". Posłance Mazurek pozostaje więc podziękować za kolejny "sukces" na międzynarodowej arenie.źródło: " Aftonbladet