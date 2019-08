Jovovich jest w ciąży. Pochwaliła się zdjęciem brzucha i wspomniała o aborcji sprzed dwóch lat

Aktorka musiała dwa lata temu przejść zabieg usunięcia ciąży. • Fot. Instagram/millajovovich

illa Jovovich jest przy nadziei i po raz trzeci zostanie mamą. Aktorka zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym opowiedziała o swojej reakcji na ciążę. Wspomniała także o aborcji, której dokonała dwa lata temu."O ciąży dowiedziałam się 13 tygodni temu. Z początku miałam mieszane uczucia. Raz bardzo się z tego powodu cieszyłam, raz byłam kompletnie przerażona. To przez mój wiek i utratę poprzedniego dziecka" – czytamy w poście 43-latki. Jak sama przyznała, do poprzedniej ciąży nie chciała się zbytnio przywiązywać."To nie była zabawa. Przez ostatnie miesiące ja i moja rodzina czekaliśmy, jak na szpilkach na wyniki różnych badań i większość czasu spędzaliśmy w gabinetach lekarskich. Dzięki Bogu to już za nami" – napisała.Okazuje się, że Milla Jovovich spodziewa się teraz dziewczynki. "Życzcie mi i mojej malutkiej szczęścia" – zwróciła się do fanów.Przypomnijmy, że aktorka napisała, że dwa lata temu musiała dokonać aborcji . "Byłam w czwartym miesiącu ciąży i kręciłam wtedy film w Europie Wschodniej. Doszło do przedwczesnego porodu. Powiedziano mi, że przez cały zabieg muszę być świadoma" – opowiedziała.