"Nie życzę sobie, żeby oni to robili". Okropne słowa Różala na Marszu Równości

Marcin "Różal" Różalski powiedział prosto z mostu, co myśli o Marszu Równości organizowanym w Płocku.

arsz Równości organizowany po raz pierwszy w Płocku wzbudza mnóstwo emocji. Na temat manifestacji wypowiedział się Marcin "Różal" Różalski, były zawodnik MMA, który podkreśla, że "jest płocczaninem z krwi i kości od 41 lat". Jego zdaniem uczestnicy manifestacji "sami nie wiedzą czego chcą i mają takie same prawa jak wszyscy".Marcin "Różal" Różalski powiedział prosto z mostu, co myśli o Marszu Równości organizowanym w Płocku i jego uczestnikach. Z jego wypowiedzi dla Polsat News wynika, że wolałby, gdyby to zgromadzenie w ogóle nie miało miejsca. – Mam przekonania takie, jakie każdy zdrowy, cywilizowany człowiek ma. Uważam, że powinienem tutaj być i zobaczyć, na co idą moje podatki – przyznał.Były zawodnik MMA rozwinął swoją myśl. – Oni sami nie wiedzą czego chcą. Mają takie same prawa, jak my wszyscy. W tym czymś, co tam się przesuwa, nie ma nikogo z Płocka – przekonywał, jednocześnie wskazując na przemieszczających się uczestników marszu.– Są to wszystko ludzie dojezdni, najezdni. Przywiezieni tutaj, żeby w naszym mieście zrobić gnój, żeby znów poróżnić Polaków, żeby znów zrobić wielki syf, żebyśmy się znowu nienawidzili i żeby było głośno w telewizjach – dodał Różalski w rozmowie z reporterem Polsat News.Ale na tym nie koniec, ponieważ "Różal" wspomniał jeszcze o demokracji. – Ja u siebie w mieście nie życzę sobie, żeby oni to robili. Oni chcą, a ja nie chcę. Czyja będzie demokracja? Czyje ma być na wierzchu? To jest nasze miasto i my tego sobie nie życzymy – ogłosił przed kamerą.To pierwsze takie wydarzenie organizowane w tym mieście. W sobotę marsz wyruszył około godziny 14:00, ale sytuacja cały czas jest bardzo napięta. Z materiałów publikowanych w sieci wynika, że kontrmanifestujący wciąż wykrzykują obraźliwe hasła w stronę uczestników marszu."Wypier***"!Je*** was!" – to jedno z haseł, które rzucono pod adresem Marszu Równości.Wydarzenie jest zabezpieczane przez wyjątkowo liczne siły policji. To z pewnością "dmuchanie na zimne" po tym, co ostatnio w ramach Marszu Równości wydarzyło się w Białymstoku źródło: Polsat News